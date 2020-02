Descoperire: Noul ANTIBIOTIC care ucide 35 de tipuri de bacterii

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire de ultima ora, care schimba tot ce stiam despre moarte. Ce se intampla dupa ce se opreste inima Creierul uman continua sa funcționeze dupa moarte, astfel ca un om poate ști ca a murit, pretind noile studii facute de o echipa de cercetatori de la Stony Brook University School of Medicine…

- O descoperire șocanta a fost facuta pe strazile din Baia Mare, acolo unde iubitorii de animale au gasit carnați cu ace de pescuit, meniți sa ucida caini și pisici. Un mesaj de avertizare a fost distribuit online, pentru a atrage atenția asupra situației care poate pune in pericol și animalele de companie.

- Pompierii giurgiuveni au intervenit, sambata seara, in jurul orei 20.00, in municipiul Giurgiu, pentru deblocarea ușii unui imobil din strada Nicolae Balcescu. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD. Echipajele de…

- DESCOPERIRE…In urma unor observatii astronomice cu caracter stiintific realizate de seful sectiei Astronomie -Planetariu, Ciprian Vintdevara, cu ajutorul telescopului principal, la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Parvan”, a fost descoperita in premiera pentru institutia din Barlad prima…

- Akira O'Conner, de Universitatea din St. Andrew, a explicat cum deja vu-ul este doar o metoda prin care creierul uman îsi verifica sistemul de memorie. O'Conner si colegii sai au dezvoltat o tehnica de declansare artificiala a deja vu-ului. Pentru a obtine acest lucru echipa…

- Lipsa gravitației ucide cancerul, e concluzia unui studiu demarat de Joshua Choi, lector principal in inginerie biomedicala la Universitatea de Tehnologie din Sydney, Australia. Potrivit expertului australian, inspirația pentru cercetarile sale a venit dintr-o conversație pe care a purtat-o ​​cu regretatul…

- Descoperire macabra, facuta sambata in comuna Plenița din Dolj. O femeie de 83 de ani a fost gasita moarta, cu trupul parțial carbonizat, in curtea unui localnic de 43 de ani. In casa barbatului, polițiștii au gasit-o moarta și pe mama acestuia, o femeie de 65 de ani, relateaza Agerpres.Agenții Poliției…

- Conform digi24, noile experimente realizate recent au dovedit ca, intr-o singura zi, in conditii de microgravitatie, celulele canceroase au murit intr-un procent de pana la 90-. Testele au fost realizate pe Pamant, in lipsa oricarui alt tratament. Studiul a fost realizat de cercetatori australieni,…