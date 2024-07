Ce duel ne oferă „Olimpiada” de la Paris: Djokovic vs. Nadal!

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a câştigat duminică primul său meci de simplu la Jocurile Olimpice de la Paris, învingându-l în trei seturi, 6-1, 4-6, 6-4,... The post Ce duel ne oferă „Olimpiada” de la Paris: Djokovic vs. Nadal! appeared first on Special Arad · ultimele… [citeste mai departe]