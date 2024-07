Stiri pe aceeasi tema

- 24 iunie 2024, Nașterea Sfantului Proroc Ioan Botezatorul și inceputul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel care dureaza 5 zile, adica se va incheia pe 28 iunie, inainte de sarbatoarea din data de 29 iunie, consacrata lor. Totodata, luni este și dezlegare la pește . Lasatul secului se face in…

- Este posibil ca Universul nostru sa aiba forma unei gogoși. Deși aceasta idee poate suna ca dintr-un desen animat, forma Universului ar putea fi de fapt o gogoașa hiperdimensionala, cunoscuta de matematicieni sub numele de 3-torus.

- 2,29 miliarde euro au intrat in conturile fermierilor romani de la inceputul acestui an și pana in prezent, bani europeni rambursați de catre Comisia Europeana pentru finanțarea masurilor de sprijin derulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. ”Folosim integral fondurile europene disponibile…

- Numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-17 ani care aveau domiciliul in Romania, la 1 ianuarie 2024, a fost de 3,796 milioane, in scadere cu 80.700 comparativ cu perioada similara din anul anterior.

- Luna iunie este, cu siguranța, luna lor. O zodie are noroc pe toate planurile și poate sa iși rezolve și probleme mai vechi, carora nu le-au acordat atat de multa importanța pe cat ar fi trebuit. Se incheie un capitol dureros pentru acești nativi.

- O echipa de astronomi a facut o descoperire care ar putea rasturna intreaga noastra ințelegere a universului. Se pare ca galaxia noastra se afla in mijlocul unui vid cosmic gigantic, cu o intindere de miliarde de ani-lumina, care sfideaza legile cosmologiei.

- A crescut prețul argintului ! Mai exact, prețul acestuia a crescut cu 20% de la inceputul acestui an, iar la baza acestei majorari stau o producție deficitara și o cerere din ce in ce mai mare, noteaza un comunicat al grupului Tavex. In ultimii noua ani, cererea de argint a crescut cu peste 12%. Aceasta…

- La inceputul primaverii, de 44 de ani, Sebeșul și Lancramul iși invita oaspeții prețuiți pentru a cladi impreuna o noua ediție a Festivalului „Lucian Blaga”, aici fiind obarșia evenimentului care se ivea in lumina in anul 1981, aducand „Lauda semințelor, celor de fața și in veci tuturor!”. Fondat in…