- Peste zece salariati ai Intreprinderii de Drumuri si Poduri (IDP) Gorj au ajuns ieri-dimineata langa sediul Palatului Administrativ din Targu Jiu si si-au cerut drepturile salariale. Oamenii au plecat pe jos de la santierul de langa podul Turcinesti si au ajuns in ...

- A fost greva in aceasta dimineața la podul de la Turcinești. Zeci de angajați ai Intreprinderii de Drumuri și Poduri Gorj care efectuau lucrari in zona au protestat din nou, fiind nemulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile de șapte luni de zile. Angajații IDP au mai protestat și inainte de…

- APAREGIO Gorj a demarat miercuri, in comuna Scoarța, o campanie de constientizare a populatiei cu privire la riscurile privind furtul de apa din sistemul public de alimentare. Angajații operatorului regional au imparțit pliante cu mesajul campaniei :,,Furtul de apa constituie ...

- In perioada 29.05 – 03.06.2018 inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale in mai multe unitați pe raza județului Gorj. In urma verificarilor aceștia au aplicat amenzi in valoare totala de 2.400 de lei. „In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada, a fost constatata…

- Oamenii de stiinta francezi lucreaza la un vaccin impotriva bolii Lyme, ce poate fi transmisa de capuse. Acesta a trecut deja de prima faza de testare pe oameni si a dovedit ca functioneaza in pana la 96,4% dintre cazuri.

- A instalat camere la azilul unde era internata mama lui, dar a incremenit cand a vazut ce aparea pe filmari! Un barbat din America nu putea sa aiba grija de mama lui bolnava in permanenta, asa ca a dus-o la azil, in speranta ca oamenii de acolo ii vor acorda atentia necesara. Insa surpriza a […] The…

- Protest la Electrica Brașov. Aproximativ 150 de angajați ai societații Electrica Brașov au oprit lucrul, miercuri, de la ora 15.00, fiind nemulțumiți de condițiile de lucru. Oamenii au ieșit in curtea instituției de pe strada Pictor Luchian, protestul fiind autorizat de primarie pana la ora 17:00.…

- Telescopul american Hubble Space a descoperit recent o stea inconjurata de o structura giganticade praf cosmic, care se intinde pe o raza de 150 miliarde de ani lumina. Oamenii de știința banuiesc ca in aceasta structura cosmica se afla și o planeta gigant, iar aceste descoperiri ar putea…