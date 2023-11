Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra intr-un parc din Pitești, acolo unde a fosr gasit cadavrul unui barbat. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre un barbat in varsta de 54 de ani. In acest caz, oamenii legii au demarat o ancheta.

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, marti, in raul Somes, acesta fiind scos de catre pompierii din municipiul Satu Mare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare.Potrivit sursei citate, pompierii au fost solicitati sa intervina in zona podului galben din municipiul Satu…

- O femeie in varsta de 71 de ani a fost gasita moarta, sambata dimineața, in parcul din zona stației de tramvai din Ploiești, județul Prahova.Polițiștii Secției nr. 4 de Poliție Ploiești au fost sesizați prin apel la 112, sambata dimineața, cu privire la faptul ca in parcul din zona stației de tramvai,…

- Un tanar din Sibiu a sunat la poliție pentru a anunța ca tatal sau a murit in casa. Polițiștii au mers de urgența la locuința acestuia și au constatat ca intr-adevar un barbat in varsta de 50 de ani era mort in casa iar in locuința se mai afla și fiul sau in varsta de 25 de ani, cel care sunase la poliție.Tanarul…

- Azi, in jurul orei 17.15, un localnic din Repedea, care se afla in zona de frontiera la cules de ciuperci, a informat telefonic dispeceratul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte despre faptul ca a descoperit un cadavru aflat in stare avansata de descompunere. Imediat, au fost constituite…

- Trupul neinsufletit al unui barbat a fost descoperit, sambata, pe malul raului Teleajen, in localitatea Blejoi, situata in apropierea municipiului Ploiesti. Este vorba despre un barbat de aproximativ 60 de ani, care deocamdata nu a fost identificat.”La data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 13.45,…