Stiri pe aceeasi tema

- Corpul neinsuflețit al unui barbat de 43 de ani a fost gasit ieri, intr-un lac din Orhei. Potrivit oamenilor legii, cadavrul acestuia a fost transportat la expertiza medico-legala, pentru stabilirea exacta a cauzei decesului.

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost gasit mort in curtea unei biserici din Sibiu. Un trecator i-a vazut trupul fara viața și a alertat autoritațile care au sosit la fața locului. Din primele informații se considera ca acesta ar fi fost ucis, iar faptașul este in libertate.

- O descoperire macabra a fost facuta intr-o locuința din Braila. Doua persoane, femeie și barbat, au fost gasite fara suflare, cu urme de violenta pe corp. Oamenii legii au inceput cercetarile pentru a stabili in ce conditii s-a produs tragedia.

- Un barbat de 91 de ani a fost gasit fara suflare in apropierea casei. O nepoata i-a anunșat dispariția, iar autoritațile au inceput cautarile folosindu-se de o drona cu termoivizune. Trupul a fost preluat și dus la Institutul de Medicina Legala pentru cercetari.

- O descoperire șocanta a avut loc in Masivul Vulcan. O persoana a fost gasita fara suflare, dupa ce a cazut intr-o rapa de la inalțimea de 5 metri. Anunțul cu privire la deces a fost facut de echipa de salvamont din Gorj.

- Azi, in jurul orei 12.30, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, a fost descoperit corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit la aproximativ 15 metri de malul romanesc, pe direcția localitatii Sighetu Marmației. In cauza cercetarile…

- La data de 7 mai a.c., in jurul orei 20.15, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca, au fost sesizați despre faptul ca un barbat de 80 de ani a fost gasit spanzurat in garajul unui imobil din municipiul Cluj-Napoca. In urma examinarii preliminare, pe corpul acestuia nu au fost identificate…

- O descoperire macabra a fost facuta intr-un apartament din Baia Mare. Oamenii legii au gasit cadavrul unui barbat in varsta de 51 de ani, dupa ce au fost sesizați ca dintr-o locuința se simte un miros ingrozitor.