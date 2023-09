Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de joi, 28 septembrie 2023, trupul unei tinere a fost descoperit pe o plaja din Mamaia, in apropierea zonei Diplomatic. O femeie ar fi descoperit-o pe fata pe plaja. Aceasta a sunat la 112.

- Un fat a fost gasit mort duminica dimineata, 17 septembrie, pe o plaja din Eforie, iar politistii au inceput cercetarile, a transmis IPJ Constanța.„In jurul orei 09.20 , polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe o plaja, a fost gasit cadavrul unui fat.…

- Momente de panica pe plaja Victoria din stațiunea Mamaia, acolo unde, luni, s-a dat alarma in cazul a cinci persoane aflate in pericol de inec. Trei dintre ele au fost scoase din apa inconstiente. Salvatorii au inceput manevrele de resuscitare, insa au fost nevoiti in cele din urma sa declare decesul.Alte…

- 5 persoane sunt in pericol de inec, luni dimineata, pe plaja Victoria din stațiunea Mamaia.La fata locului intervine Smurd B2 Mamaia, Smurd b2 Fripis, Smurd C si o autospeciala pentru transport personal si victime multiple (ATPVM).S- a format un lant uman. Misiunea este in dinamica.

