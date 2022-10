Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra in Capitala. Pe malul lacului din parcul Valea Trandafirilor a fost depistat cadavrul unui barbat.Cazul a fost inregistrat de catre oamenii legii in dimineața zilei de luni, 3 octombrie.

- Polițiștii din Huedin au deschis dosar penal in cazul poluarii raului Sacuieu și implicit a otravirii peștilor. In urma verificarilor efectuate in teren, s-a deschis dosar penal. Pastravii indigeni, autohtoni, au murit in urma poluarii. Așa dupa cum am aratat sambata la pranz, raul Sacuieu a fost poluat…

- Un barbat din raionul Falești a fost omorat de amicul de pahar. Crima a fost descoperita joi dimineața, 29 septembrie, de catre o locuitoare a satului Șoltoaia, raionul Falesti. Aceasta a observat pe malul iazului din sat, cadavrul unui barbat cu semne vizibile de moarte violenta. Ulterior, s-a dovedit…

- Angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramureș au finalizat lucrarile de decolmatare a raului Vișeu, in comuna Bistra. ”Pe acest tronson de rau s-au creat deponii de material aluvionar ce au condus la devierea cursului de apa spre malul stang, cu efect erozional. In vederea stabilizarii malurilor…

- Politistii lugojeni au demarat cercetari, in incercarea de a afla motivul pentru care un barbat si-a pus capat zilelor. Oamenii legii au anuntat ca, duminica dimineata, pe strada Salcamului din Lugoj, a fost gasit spanzurat un barbat de 39 de ani. Lugojeanul a fost gasit fara suflare intr-o anexa a…

- Polițiștii vasluieni au deschis o ancheta pentru a afla circumstanțele in care a murit un barbat, al carui trup neinsuflețit a fost descoperit intr-un canal, de niște muncitori care sapau șanțuri.