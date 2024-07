Soc pe calea ferata, in Bihor! Trupurile a doi barbați decedați au fost gasite, luni dimineața, intr-o localitate. Politistii de la transporturi, sub coordonarea unui procuror, faccercetari pentru identificarea celor doua persoane si stabilirea imprejurarilor in care s-a produs tragicul eveniment. Ce a anuntat Politia Cauza decesului urmeaza sa fie stabilita in urma necropsiei. ”La […] The post Descoperire macabra pe calea ferata, in Romania. Au gasit cadavrele a doi barbati! first appeared on Ziarul National .