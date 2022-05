Descoperire macabră lângă București: rămășite umane carbonizate, găsite într-un autoturism O mașina care ardea a atras atenția unui trecator, care a anunțat autoritațile. Ajunși la fața locului, pompierii și polițiștii au facut o descoperire macabra: in portbagaj erau oaseminte carbonizate. Mai mult decat atat, se pare ca ramașițele umane fusesera tranșate Mașina care ardea era intr-un lan de rapița, la intrarea in orașul Magurele, iar pompierii ajunși la fața locului au gasit in portbagaj ramasite umane carbonizate, transate, masina neputand fi identificata, in prima faza. Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat, sambata, de catre un barbat, ca la intrarea in orașul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

