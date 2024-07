Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani, din Șura Mare, a fost gasit mort in curtea unei biserici din Sibiu. Un trecator a observat cadavrul și a alertat autoritațile prin apel 112. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili identitatea autorului.

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost gasit mort in curtea unei biserici din Sibiu. Un trecator i-a vazut trupul fara viața și a alertat autoritațile care au sosit la fața locului. Din primele informații se considera ca acesta ar fi fost ucis, iar faptașul este in libertate.

- Vineri noaptea, un barbat in varsta de 40 de ani din Sura Mare, Sibiu, a fost gasit inconstient pe o strada de langa biserica din oraș. Politia si echipele medicale au intervenit prompt, insa barbatul a fost declarat mort. Cercetarile sunt preluate de Parchetul Tribunalului Sibiu.

- Un barbat de 91 de ani a fost gasit fara suflare in apropierea casei. O nepoata i-a anunșat dispariția, iar autoritațile au inceput cautarile folosindu-se de o drona cu termoivizune. Trupul a fost preluat și dus la Institutul de Medicina Legala pentru cercetari.

- Doua echipaje de pompieri de la Detasamentul Tecuci intervin, duminica seara, in cazul unui barbat de 47 de ani gasit spanzurat pe o limba de pamant de pe raul Siret. Sursa video: ISU GalatiPotrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, apelul in acest caz a venit de la dispeceratul…

- La data de 7 mai a.c., in jurul orei 20.15, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca, au fost sesizați despre faptul ca un barbat de 80 de ani a fost gasit spanzurat in garajul unui imobil din municipiul Cluj-Napoca. In urma examinarii preliminare, pe corpul acestuia nu au fost identificate…

- In Timișoara a avut loc o descoperire macabra! Mama și-a gasit fiul in varsta de 31 de ani fara suflare, chiar in propria locuința și a alertat autoritațile. Polițiștii sosiți la fața locului au deschis un dosar și au inceput cercetarile.

- O descoperire macabra a fost facuta intr-un apartament din Baia Mare. Oamenii legii au gasit cadavrul unui barbat in varsta de 51 de ani, dupa ce au fost sesizați ca dintr-o locuința se simte un miros ingrozitor.