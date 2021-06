O descoperire șocanta a fost facuta la Manastirea Frumoasa din Iași. In urma unor lucrari, a fost gasit un picior uman, ingropat intr-o punga de plastic legata cu sarma. Anchetatorii nu au inca o explicație cu privire la modul in care piciorul ar fi putut ajunge in zona manastirii. Marți dimineața, o persoana a anunțat […] The post Descoperire macabra la Manastirea Frumoasa din Iași. Un picior de om a fost gasit intr-o punga legata cu sarma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .