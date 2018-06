Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dupa-amiaza, baiatul de zece ani din localitatea Brosteni se scalda impreuna cu un alt baiat mai mare cu patru ani in apele raului Ialomita cand cel mic a fost luat de curenti. Baiatul mai mare a reusit sa inoate pana la mal si sa alerteze autoritatile. Cautarile au inceput imediat,…

- Descoperire macabra pe malul lacului din satul Gratiesti, municipiul Chisinaul. Cadavrul in stare de putrefactie al unei tinere, a fost depistat intr-o geanta de catre un grup de muncitori, care lucrau in zona. Victima a carei identitate nu este cunoscuta ar fi fost ucisa.

- Cadavrul unei femei a fost descoperit, sambata, intr-un canal de degajare a apei, de catre angajații microhidrocentralei Zanești, din județul Neamț. Poliția a deschis o ancheta in acest caz. Purtatorul...

- In urma cu putin timp politistii din comuna Satulung au fost sesizati la 112 despre faptul ca intr-un sant de pe raza localitatii Hideaga a fost descoperit un cadavru. Din primele informatii se pare ca este vorba despre un barbat. Localnicii sustin ca nu este vorba despre un om din sat deoarece nimeni…

- Descoperire interesanta pe plaiul moldovenesc. Unul exemplar al sedanului Volvo 850 T-5R se afla in Republica Moldova si inca se vinde. Automobilul nu este doar unicul de acest gen din tara, ci si unul foarte rar intalnit in toata lumea!

- Un sofer din Galati cere Politiei sa ii plateasca reparatiile la masina, peste 3.000 de lei, dupa ce, in februarie, a ramas inzapezit si a intervenit un politist care conducea un tractor, iar autoturismul a fost avariat.

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, de Paște, plutind in Bega. In stare de șoc, persoana care a observat sinistrul a sunat la 112. Echipajul de pe o ambulanța SMURD care a ajuns al fața locului nu a putut decat sa constate dedesul.

- Accident grav in Constanța, dupa ce un barbat a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in casa unui localnic. Acesta a sunat imediat la 112. Șoferul, un barbat de 32 ani, a spus echipajelor de intervenție venite la fața locului, ca in fața i-a aparut un caine și vrand sa-l evite, a scapat…