Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, Pavel Palcu, a declarat pentru AGERPRES ca fetita a fost victima unei agresiuni, fiind lovita in cap, iar moartea a fost provocata de un traumatism cranio-cerebral cu hematom.Conform sursei citate, cadavrul a fost incendiat cu intentia acoperirii…

- Cadavrul descoperit la marginea cartierului aradean Bujac, in apropiere de un cimitir, este al unei fetite cu varsta de 5 – 6 ani, iar moartea a fost provocata de o lovitura in cap cu un corp contondent, releva raportul expertizei medicale. Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad,…

- Cadavrul descoperit la marginea cartierului aradean Bujac, in apropiere de un cimitir, este al unei fetite cu varsta de 5 - 6 ani, iar moartea a fost provocata de o lovitura in cap cu un corp contondent, releva raportul expertizei medicale. Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad,…

- Cadavrul unui copil a fost descoperit în apropierea unui cimitir din municipiul Arad, corpul fiind ars partial, iar procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Arad cerceteaza, duminica, zona. Procurorul de caz Pavel Palcu…

- Cadavrul unui copil de aproximativ opt ani a fost descoperit, fara picioare, in cartierul Bujac din Arad. Conform specialarad.ro, politistii au aflat printr-un apel la 112 ca pe o strada din cartierul Bujac, in apropierea unui cimitir, a fost gasita talpa unui picior ars, iar in apropiere se afla mai…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, „la data de 19 ianuarie 2021, la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt s-a inregistrat dosar penal ca urmare a unei sesizari vizand disparitia in anul 2006 a doua victime, mama și fiica minora, existand posibilitatea ca persoanele…

- Descoperire macabra in Capitala. Corpul neinsuflețit al unui barbat de 55 de ani a fost gasit noaptea trecuta pe strada Miorița din sectorul Centru. Potrivit ofițerului de presa Direcția de Poliție Chișinau, Natalia Stati, barbatul nu avea loc permanent de trai.

- Corpul neinsuflețit al unei tinere a fost depistat dimineața in rau din municipiul Ungheni.Potrivit informațiilor, cadavrul a fost gasit de un trecator care a alertat poliția. Ajunși la fața locului, oamenii legii au scos trupul neinsuflețit al tinerii din apa.