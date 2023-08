Descoperire MACABRĂ într-un parc din Mangalia: o fată de 12 ani, găsită moartă! Criminalul, căutat Descoperire macabra in Mangalia. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. Avea urme de violenta pe corp S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar anchetatorii iau […] The post Descoperire MACABRA intr-un parc din Mangalia: o fata de 12 ani, gasita moarta! Criminalul, cautat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

E alerta in Constanța, unde poliția cauta un criminal. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar anchetatorii…

