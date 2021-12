Stiri pe aceeasi tema

- Vestea cutremuratoare ca Petrica Mațu Stoian a incetat din viața la varsta de doar 61 de ani a picat ca un trasnet pentru toata Romania. Familia artistului a fost rapusa de plecarea mult prea devreme a acestuia, astfel ca și-au dorit ca in ultimele zile pe care le petrece pe pamant sa-l trateze dupa…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in municipiul Arad, in cartierul Bujac, in vecinatatea cimitirului, pe un drum laturalnic agricol, a fost identificat un fragment dintr un membru inferior drept, de natura umana, partial carbonizat. Ajunsi la fata locului, politistii au identificat un cadavru…

- Descoperire macabra in Ploiești! Trupul neinsuflețit al unui barbat care nu a fost deocamdata identificat a fost gasit chiar langa un tomberon, pe o strada din Ploiești. Pana acum nu se știe care este cauza exacta a morții barbatului, insa oamenii legii iau in calcul și varianta unei crime.

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit in aceasta dimineața in parcul Gradina Publica „Ștefan cel Mare” din Chișinau.Barbatul fara suflare a fost observat de trecatori in jurul orei 07:13. Aceștia au alertat poliția.

- Descoperire macabra pe o strada din Baia Mare! Un batran a apelat numarul de urgența 112 și a alertat autoritațile, dupa ce a gasit fix in fața blocului unde locuiește trupul neinsuflețit al unui tanar de 22 de ani. Conform primelor informații, se pare ca baiatul ar fi consumat substanțe interzise.…

- Imagini extrem de dureroase au fost surprinse de paparazzii Spynews.ro. Sicriul cu trupul fara viața al lui Petrica Cercel a ajuns la cimitirul Ghencea, acolo unde manelistul iși va dormi somnul de veci. Familia și prietenii urla de durere langa trupul fara viața al cantarețului, care a plecat mult…

- Ingrijitorii dintr-un tren din Franța, aflați la locul de munca, au avut parte de o descoperire macabra, la care nu s-ar fi așteptat niciodata, descoperire care i-a șocat pe loc. Personalul a gasit trupul neinsuflețit al unui bebeluș abandonat intr-un cos de gunoi din toaleta unui tren din Marsilia.