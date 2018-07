Descoperire macabra intr-un apartament din Constanta. Pompierii chemati sa deblocheze usa de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta pentru deblocarea unei usi de apartament in care se afla o persoana imobilizata. Potrivit ISU Dobrogea, interventia militarilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara la Cochirleni acolo unde o persoana ar fi disparut in Dunare. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism pe DN3 intre Constanta si Valu lui Traian. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru salvarea unui copil de doi ani cazut intr o hazna adanca de 5 m. Potrivit ISU Dorbogea, incidentul a avut loc in localitatea Valu lui Traian,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament de pe strada Soveja din Constanta. Din primele informatii din apartament iese fum dens, in special…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați sa intervina, joi dimineata, pentru deblocarea unei uși de apartament, în Constanța.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pentru deblocarea unei usi de apartament in Constanta, strada Egretei. Militarii au reusit sa deblocheze usa de acces iar in apartament au gasit cadavrul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pentru deblocarea unei usi de apartament din Cernavoda, strada Unirii nr. 5. ...