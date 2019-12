Mai mulți pacienți cu hepatita C vor avea acces la terapia fără interferon

CNAS transmite că a finalizat negocierile în baza cărora vor fi încheiate, până la finalul acestui an, noi contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentul hepatitei virale cronice C. Pacienții cu hepatita C, indiferent de stadiul fibrozei/ cirozei… [citeste mai departe]