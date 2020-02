Stiri pe aceeasi tema

- Sapte caprioare moarte, unele aflate in descompunere, au fost descoperite pe un teren agricol la Valea Mare, in judetul Olt. Politisti, medici veterinari, reprezentanti ai Garzii de Mediu si vanatori sunt la fata locului.

- Descoperire macabra in satul Costești, raionul Ialoveni. Doi frați de 65 și respectiv 70 de ani, au fost gasiți strangulați in propria locuința. Poliția a fost alertata astazi, in jurul orei 13.

- Descoperire macabra la Timisoara. La periferia orasului, printre deseuri din constructii, au fost gasite ramasite umane. Cel mai probabil acestea provin de la cimitirul din localitate si au fost excavate impreuna cu resturi de lumanari si coroane vechi.

- Cea care a gasit trupul victimei este chiar sotia acesteia, care a si anuntat Politia. Anchetatorii au demarat cercetarile in acest caz, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, nefiind exclusa ipoteza unei crime.

- Un barbat de 48 de ani a fost gasit spanzurat in locuința sa din localitatea Dancu, județul Iași. Potrivit unor surse, barbatul este fostul contabil al Episcopiei Hușilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, conform Mediafax.Citește și: Traian Basescu BATE cu PUMNUL…

- Intamplare halucinanta in Iași, acolo unde pacienta care a fost operata in urma cu 30 de ani a depus o reclamație la Colegiul Medicilor. Femeia respectiva a reclamat o situație anormala in anul 2013, iar peste cațiva ani a primit raspuns și de la Colegiul Medicilor din București.

- O femeie din Romania, in varsta de 44 de ani, a fost gasita sambata, 23 noiembrie, plutind in apele Marii Adriatice. Corpul ei a fost zarit langa stancile digului din partea de est a localitații italiene Civitanova Marche, provincia Macerata, a notat rotalianul.com.

- Cadavrul carbonizat al unui barbat a fost descoperit aseara, intr-o livada de pe strada Costiujeni din Capitala.Potrivit politiei, este vorba de un om al strazii. Acesta ar fi incercat sa sa incalzeasca intr-o coliba improvizata si s-a autoincendiat.