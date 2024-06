Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani, din Șura Mare, a fost gasit mort in curtea unei biserici din Sibiu. Un trecator a observat cadavrul și a alertat autoritațile prin apel 112. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili identitatea autorului.

- Vineri noaptea, un barbat in varsta de 40 de ani din Sura Mare, Sibiu, a fost gasit inconstient pe o strada de langa biserica din oraș. Politia si echipele medicale au intervenit prompt, insa barbatul a fost declarat mort. Cercetarile sunt preluate de Parchetul Tribunalului Sibiu.

- O descoperire macabra a fost facuta la o biserica din Sibiu. Trupul neinsufletit al unui barbat a fost gasit in curtea lacasului de cult de... The post Crima in curtea unei biserici. Un trecator a zarit corpul unui barbat, cu lovituri severe pe corp, intr-un lacaș de cult din Sibiu appeared first on…

- O descoperire tragica a avut loc marți seara, cand Poliția Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata printr-un apel la numarul de urgența 112 despre faptul ca o familie nu mai raspunde la telefon.

- Un barbat de 91 de ani a fost gasit fara suflare in apropierea casei. O nepoata i-a anunșat dispariția, iar autoritațile au inceput cautarile folosindu-se de o drona cu termoivizune. Trupul a fost preluat și dus la Institutul de Medicina Legala pentru cercetari.

- O descoperire șocanta a avut loc in Masivul Vulcan. O persoana a fost gasita fara suflare, dupa ce a cazut intr-o rapa de la inalțimea de 5 metri. Anunțul cu privire la deces a fost facut de echipa de salvamont din Gorj.

- Azi, in jurul orei 12.30, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, a fost descoperit corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit la aproximativ 15 metri de malul romanesc, pe direcția localitatii Sighetu Marmației. In cauza cercetarile…

- La data de 7 mai a.c., in jurul orei 20.15, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca, au fost sesizați despre faptul ca un barbat de 80 de ani a fost gasit spanzurat in garajul unui imobil din municipiul Cluj-Napoca. In urma examinarii preliminare, pe corpul acestuia nu au fost identificate…