- Momente socante intr-o micuta localitate din județul Vaslui. Politistii au gasit trupul unui barbat abandonat intr-un geamantan pe marginea drumului din satul Pungești. Este vorba despre cadavrul unui barbat in varsta de 50 de ani. Corpul, in stare de putrefactie Cadavrul a fost preluat de polițiști…

- Cadavrul unui american disparut in urma cu mai bine de doua decenii in Peru a fost gasit de doi alpiniști din SUA, relateaza CNN.Acum 22 de ani, Bill Stampfl a fost surprins de o avalanșa in Anzii...

- Tm In jurul orei 17:28, polițiștii lugojeni au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana plutea pe raul Timiș in zona Plopi din Lugoj. Acesta a fost scos la mal și resuscitat conform procedurilor, dar nu a raspuns, fiind declarat decedat. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit…

- Cadavrul unui barbat, cu traumatism cranian grav, a fost gasit, sambata, pe marginea DN 39, intre Agigea si Eforie, judetul Constanta. Politistii au deschis o ancheta pentru indetificarea barbatului si stabilirea imprejurarilor decesului. Polițiștii fac cercetari, dupa ce cadavrul unui barbat a fost…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost gasit mort in apartamentul inchiriat din Gherla. Vecinii nu l-au mai vazut de sambata și au alertat autoritațile. Ușa apartamentului era inchisa pe dinauntru, iar pompierii au folosit o scara pentru a patrunde in locuința. Barbatul, in varsta de 48 de ani, locuia…

- Cadavrul unui tanar a fost descoperit in noaptea de miercuri spre joi intr-o mașina din Pitești. Autoturismul se afla in apropierea locului de munca al tanarului. Autoritațile au inceput o ancheta.

- O descoperire macabra a fost facuta intr-un apartament din Baia Mare. Oamenii legii au gasit cadavrul unui barbat in varsta de 51 de ani, dupa ce au fost sesizați ca dintr-o locuința se simte un miros ingrozitor.