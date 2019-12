Descoperire macabră în Mexic, o groapă comună cu 40 de cadavre Cel putin 50 de cadavre au fost exhumate dintr-o groapa comuna descoperita in noiembrie in statul Jalisco, in vestul Mexicului, au anuntat sambata autoritatile locale, relateaza AFP.



Groapa comuna a fost descoperita pe 22 noiembrie intr-o ferma din satul Tlajomulco, in apropiere de Guadalajara, capitala statului Jalisco unde face ravagii violenta legata de crima organizata.



Pana in prezent, autoritatile au identificat corpurile a 13 persoane (12 barbati si o femeie) a caror disparitie fusese reclamata autoritatilor, a precizat parchetul din Jalisco. Cercetarile continua pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

