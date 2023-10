Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Valcea anunta sambata ca salvatorii montani au descoperit bunuri si fragmentele osoase ale unei persoane disparute in luna august in zona manastirii Patrunsa.”Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Valcea au descoperit bunuri si fragmentele osoase ale unei persoane…

- 18 cadavre au fost gasite intr-o padure care a ars in timpul uriașelor incendii de vegetație, potrivit BBC. In zona se afla și pompierii romani detașați in Grecia.18 cadavre au fost gasite intr-o zona impadurita din nordul Greciei, afectata de incendiile de vegetație in ultimele patru zile, au anunțat…

- Polițiștii din orașul Marghita, județul Bihor, au fost sesizați vineri cu privire la o descoperire macabra in cimitirul comunei Spinuș. Localnicii au observat, intr-o groapa sapata și acoperita pe jumatate cu pamant, doua cutii termoizolante, in interiorul carora se aflau doua cadavre umane, unul fiind…

- Accident pe DN7 in localitatea Milcoiu din judetul Valcea. Cinci persaone au fost ranite. A fost solicitat si un elicopter SMURD la fata locului. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, in localitatea Milcoiu din judetul Valcea, conducatorul unui autoturism…