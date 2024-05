Stiri pe aceeasi tema

- O descoperire șocanta a avut loc in Masivul Vulcan. O persoana a fost gasita fara suflare, dupa ce a cazut intr-o rapa de la inalțimea de 5 metri. Anunțul cu privire la deces a fost facut de echipa de salvamont din Gorj.

- Azi, in jurul orei 12.30, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, a fost descoperit corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit la aproximativ 15 metri de malul romanesc, pe direcția localitatii Sighetu Marmației. In cauza cercetarile…

- In dimineata zilei de marti, 14 mai 2024, autoritatile din Constanta au fost in alerta dupa ce un barbat s a aruncat de pe podul de la Agigea.Echipajele s au mobilizat la fata locului. Din nefericire, un barbat in varsta de 37 de ani a fost gasit decedat. Trupul neinsufletit a fost recuperat si urmeaza…

- La data de 7 mai a.c., in jurul orei 20.15, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca, au fost sesizați despre faptul ca un barbat de 80 de ani a fost gasit spanzurat in garajul unui imobil din municipiul Cluj-Napoca. In urma examinarii preliminare, pe corpul acestuia nu au fost identificate…

- Un muncitor de 60 de ani a fost gasit strivit și fara semne vitale sub un utilaj, de catre administratorul societații comerciale din Petrila. A fost anunțați reprezentanții ITM Hunedoara. Potrivit sursei citate, cadavrul a fost preluat de Serviciul de Medicina Legala. „La data de 02 mai…

- Descoperire macabra facuta, luni seara, de un echipaj local de poliție din Baia Mare. Agenții au fost sesizat de cațiva cetațeni ca din interiorul unui apartament situat pe bulevardul București se simte un miros puternic și ca au banuiala ca in interiorul apartamentului se afla decedat cel care locuiește…

- Caz ingrozitor in Slatina. Un barbat mort a fost gasit intr-o camera de hotel din oraș, dupa mai multe zile in care familia nu a mai reușit sa ia legatura cu el. Acesta a fost dat disparut inclusiv la poliție. Trupul sau neinsuflețit a fost descoperit langa mai multe pastile.

- Trei tineri din comuna Matasari au ajuns marti in arestul IPJ Gorj, dupa ce ar fi batut un barbat cu ocazia organizarii unui meci de fotbal. Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Motru au fost sesizați prin apelul 112, de un barbat de 49 de ani, din comuna Matasari, cu privire la faptul ca fiul…