Stiri pe aceeasi tema

- Un schelet uman a fost gasit, marti, la periferia municipiului Constanta, politistii aflandu-se la locul descoperirii, pentru a face cercetari.”Astazi, la periferia orasului Constanta a fost gasit un schelet uman. In acest moment se desfasoara cercetarea la fata locului”, a declarat, marti, seful…

- La periferia municipiului Constanta a fost descoperit astazi un schelet uman. Anuntul a fost facut de seful IPJ Constanta, comisarul sef Monica Vlangar. Aceasta a precizta ca in acest moment are loc cercetarea la fata locului. Vom reveni cu amanunte ...

- Scene șocante in Galați! Un barbat in varsta de 78 de ani, din Galați, a fost impușcat de polițiștii pe care i-a atacat cu un cuțit și i-a amenințat cu moartea. Incidentul a avut loc seara trecuta.

- Medicii au depistat o ”leziune atipica”, in urma unui RMN, in partea frontala a creierului femeii in varsta de 64 de ani, care suferea de pierderi de memorie si depresie.Dupa interventia chirurgicala, au descoperit ca era vorba de un Ophidascaris robertsi, un vierme rotund de opt centimetri care, potrivit…

- Medicii au depistat o ”leziune atipica”, in urma unui RMN, in partea frontala a creierului femeii in varsta de 64 de ani, care suferea de pierderi de memorie si depresie.Dupa interventia chirurgicala, au descoperit ca era vorba de un Ophidascaris robertsi, un vierme rotund de opt centimetri care, potrivit…

- In toate cele trei cazuri la care fac referire lipseau suspectii, acestia fiind gasiti insa in scurt timp de politistii din Constanta, de anchetatori si oamenii legii, prin eforturi conjugate. Iar pentru asta, cred eu, trebuie toti laudati pentru modul in care isi indeplinesc misiunea. Doua crime monstruoase…

- La data de 4 august a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat verificari la punctul de lucru al unei societati comerciale din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astfel, au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor,…

- Descoperire macabra pe un șantier din Roma. Muncitorii au gasit aici un schelet uman, iar publicația Roma Today susține ca anchetatorii banuiesc ca ar putea fi al unei foste campioane de tir din Romania. Andreea Rabciuc a disparut acum 15 luni. Avea 27 de ani, iar apropiații susțin ca traversa probleme…