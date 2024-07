Descoperire macabră în Capitală: O femeie a dormit 10 zile lângă soțul decedat. INFORMAȚII care pot afecta emoțional Locatarii unui bloc din cartierul bucureștean Dristor sunt in stare de șoc dupa ce au descoperit ca o femeie a dormit timp de 10 zile langa soțul ei decedat. Mirosul insuportabil și zgomotele puternice i-au alertat pe vecini, care au chemat poliția.Saptamana trecuta, locatarii unui bloc din Dristor au trait un coșmar cand au simțit un miros insuportabil provenind dintr-un apartament. Intr-o noapte, au auzit zgomote puternice, dar nu au dat mare importanța pana cand mirosul a devenit de nesuportat. In cele din urma, oamenii au sunat la poliție, iar autoritațile au spart ușa apartamentului, gasindu-l… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

