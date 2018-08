Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire socanta intr-un sat din Mehedinti. Un barbat de 69 de ani locuia in casa, din toamna anului trecut, cu cadavrul tatalui sau. Batranul nu mai fusese vazut de luni bune. Nimic nu ar fi iesit la iveala, daca postasul, care aducea pensia, nu refuza sa i-o mai dea fiului.

- O fata de 21 de ani, insarcinata, a fost gasita moarta, noaptea trecuta, in spatele unor ghene de gunoi din cartierul Viisoara din Bistrita. Descoperirea macabra a fost facuta de cațiva copii, care erau la joaca.

- Descoperire macabra la marginea unui cartier al municipiului Bistrița, unde cadavrul unei tinere în vârsta de 21 de ani a fost gasit marți seara de un grup de copii, sfâșiat de animale.

- O tanara de 21 de ani, insarcinata, a fost gasita moarta, noaptea trecuta, in spatele unor ghene de gunoi din cartierul Viisoara din Bistrita, conform Bistriteanul.ro.Din primele informatii trupul victimei era devorat de animale. Potrivit anchetatorilor, victima este o tanara de 21 de ani care locuia…

- Descoperire șocanta pe malul raului Bistrita, intr-un cartier al orasului! Cațiva copii care se jucau aseara in zona au gasit cadavrul unei femei de 21 de ani, care era insarcinata. Speriați, aceștia au mers acasa, unde le-au povestit parinților ce au vazut și, ulterior, a fost facut un apel la numarul…

- Pompierii gorjeni au scos din Jiu, vineri, trupul neinsuflețit al unui angajat al Hidroelectrica. La fața locului au ajuns inspectori de munca și polițiști, care au deschis o ancheta. „Poliția Targu-Jiu a fost sesizata cu privire la faptul ca, in raul Jiu, a fost gasit un barbat fara semne…

- Un barbat de 43 de ani a fost gasit decedat intr-un apartament de pe strada Humulesti din Satu Mare. Totul s-a intamplat azi (3 iulie) dupa-amiaza. La fata locului au intervenit echipaje de la ISU „Somes” Satu Mare, cu autoscara de interventii la inaltime, avand in vedere faptul ca apartamentul se afla…

- Cadavrele arse a doi adulti si un copil de trei ani au fost descoperite in orasul Plovdiv, Bulgaria, in podeaua unei case din orasul antic Filipopolis, in urma excavarii unei strazi din era romana.