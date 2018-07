Stiri pe aceeasi tema

- Doua zile au cautat anchetatorii piciorul unei victime dintr-un accident rutier petrecut in cartierul Mofleni din Craiova. Marți l-au gasit pe acoperișul unei case. (Console si accesorii gaming) Potrivit anchetatorilor, un barbat a lovit o batrana de 69 de ani care incerca sa traverseze printr-un loc…

- O femeie in varsta de 71 de ani, din Motatei, judetul Dolj, a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita de un autoturism, in localitatea Mofleni. Soferul masinii a fost la un pas sa fie linsat de rudele femeii, ajungand la spital injunghiat

- Imagini descoperire macabra la Borșa: Cadavrul unui barbat a fost gasit in urma cu putin țimp.foto O descoperire macabra a ingrozit locuitorii din Borșa. Ramașițele unui barbat au fost gasite la marginea unei paduri. Trupul victimei se afla intr-o stare avansata de putrefacție. Vom reveni cu amanunte.

- Sfârsit tragic pentru o familie din Rovinari! O fata de 12 ani si parintii ei au murit intoxicati cu monoxid de carbon într-o garsoniera. Cei trei petrecusera la o nunta si se pregateau sa se întoarca în Marea Britanie, acolo unde locuiau. Pompierii…

- Descoperire macabra in Ploiesti! O femeie in varsta de 61 de ani a fost gasita decedata in propriul apartament situat pe str. Petrochimistilor. Vecinii au solicitat ajutorul pompierilor pentru deblocarea usii apartamentului, oamenii declarand ca pe casa scarii se simtea un miros puternic venit…

- Este ”bilanțul” a doar doua ore din dupa-amiaza de luni. In jurul orei 16, a fost inregistrat un accident rutier pe strada Tabiei, acolo unde șoferul unui autoturism Cielo nu a acordat prioritate unui Matiz, acesta din urma s-a rasturnat, iar șoferul sau a ramas incarcerat. Au intervenit pompierii de…

- Un batran in varsta de 89 de ani a fost decedat in locuinta din Ploiesti, aflata pe strada Levantica, de pompierii chemati sa sparga usa apartamentului. Vecinii au povestit ca omul nu a mai fost vazut de cateva zile, iar din locuinta iesea un miros patrunzator. Echipa ISU de la descarcerare…