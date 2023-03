Trupul neinsufletit al unei fetite de doar cateva luni a fost gasit, luni, intr-o punga, la groapa de gunoi a orasului Oravita, din judetul Caras-Severin. Corpul a fost dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Poliția a deschis o ancheta Potrivit expressdebanat.ro, trupul fetitei a fost gasit, luni seara, la groapa de gunoi […] The post Descoperire macabra. Corpul unei fetițe de doar de cateva luni, gasit intr-o punga la groapa de gunoi first appeared on Ziarul National .