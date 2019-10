O milionara din Thailanda a fost gasita fara suflare in propria casa, ascunsa in frigider. Victima,o femeie de afacei in varsta de 58 de ani, fusese vazuta pentru ultima data in timp ce vizita un templu. De atunci, nici familia, nici apropiații, nu au mai știut nimic de ea.

Femeia se numea Wannee Jiracharoenying, iar cel care și-a dat primul seama ca ceva ar fi putut fi in neregula a fost fratele ei. Barbatul nu reușea sa dea de ea și s-a panicat, așa ca a decis sa ii faca o vizita la domiciliu. Cand a ajuns acasa la ea, a cautat-o peste tot și a facut descoperirea macabra pe care nu…