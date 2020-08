Oamenii de stiinta de la NASA au facut o descoperire de-a dreptul istorica. Ce au aflat specialistii despre ceea ce se intampla in spatiu?! Descoperire importanta despre un satelit al planetei Jupiter Cercetatorii de la NASA au anuntat descoperirea celui mai mare crater de impact din intregul Sistem Solar. Practic, acesta acopera o regiune uriasa […] The post Descoperire istorica in spațiu. Ce au aflat acum oamenii de știința de la NASA appeared first on IMPACT .