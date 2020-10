Descoperire ISTORICĂ făcută de NASA despre Lună NASA a anuntat ca va da publicitatii luni, 26 octombrie, ”o descoperire importanta” despre Luna, in cadrul unei conferinte de presa ce va fi organizata la ora 16:00 GMT si care va putea fi urmarita in direct pe site-ul Agentiei spatiale americane, transmite vineri Space.com, citata de Agerpres. Comunicatul NASA prin care este anuntata aceasta conferinta de presa promite „o descoperire importanta despre Luna” si face trimitere si la ambitiosul program spatial Artemis care isi propune o aselenizare cu echipaj uman la polul sud selenar in 2024. Citește și: Mesaj de ultim moment al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

