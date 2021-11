Daca ne verificam telefonul inainte de a ne culca riscam sa acuzam probleme de atentie, probleme cu memoria, iar abilitatea de a rezolva probleme se va diminua. In plus, riscul de a ne ingrasa creste. Un profesor de la o universitatea din Londra explica felul in care acest obicei ne afecteaza sanatatea. Cei mai multi dintre noi obisnuim sa ne verificam mail-ul sau mesajele de pe Facebook inaint