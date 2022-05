Descoperire înfiorătoare: o femeie și un bărbat, găsiți morți într-un apartament din Capitală Polițiștii din Capitala fac investigații pentru a lamuri in ce condiții au sfarșit doua persoane, gasite fara suflare intr-o locuința din sectorul 3. E vorba despre o femeie și un barbat, despre care s-a aflat ca au fost descoperiți decedați intr-un apartament din București. Alerta s-a dat luni seara, iar oamenii legii au deschis deja […] The post Descoperire infioratoare: o femeie și un barbat, gasiți morți intr-un apartament din Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Seara trecuta, un barbat și o femeie au fost gasiți morți intr-un apartament din sectorul 3 al Bucureștiului. Cei doi ar fi prezentat urme de violența pe corp, potrivit comunicatului poliție.

- „In data de 02 mai 2022, in jurul orei 19,00, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un apartament din sectorul 3 au fost gasite decedate doua persoane, un barbat si o femeie, de 62 si respectiv 52 de ani, ambele prezentand urme…

- In data de 2 mai 2022, in jurul orei 19.00, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un apartament din sectorul 3, au fost gasite decedate doua persoane, un barbat și o femeie, de 62 și respectiv 52 de ani, ambele prezentand…

