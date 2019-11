Descoperire înfiorătoare a militarilor români sub dărâmăturile din Albania: "Au fost găsiţi îmbrăţişaţi" Echipele de salvare din Romania au ajuns in Albania pentru a ajuta autoritațile locale in misiunea lor de gasire a victimelor teribilului cutremur. Militarii romani au reușit sa recupereze de sub daramaturi doua persoane decedate, un cuplu, pe care salvatorii i-au gasit imbrațișați. Stare de urgenta in orasele albaneze cele mai afectate de cutremurul de marti Stare dein orasele albaneze cele mai afectate de cutremurul de marti Intervenția de recuperare a celor doua cadavre a durat mai bine de șase ore, din cauza dificultaților din zona afectata. Echipa de cautare-salvare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) trimisa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele speciale de salvatori plecati in Albania dupa cutremurul care a avut loc marti dimineata cauta supravietuitori sub o cladire prabusita din orasul Durres, a declarat, joi, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Romania a trimis inca de miercuri in Albania…

- Echipa de cautare-salvare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) trimisa in Albania in urma cutremurului care a zguduit aceasta tara a ajuns acolo si se va deplasa catre o localitate desemnata de autoritatile albaneze, care se afla la 40 de kilometri de Capitala, a anuntat seful…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Sitatii de Urgenta (DSU), a anuntat ca Romania va trimite o echipa de salvare in Albania. 52 de romani ajuta la cautarea celor prinși sub daramaturi, conform digi24.ro. In Albania a avut loc, luni noapte, cel mai puternic cutremur din ultimele decenii. Acesta…

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare - salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a anuntat, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare - salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a spus, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare – salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a anuntat, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. ‘In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- "Ați vazut toata discuția reiscata in societate dupa prezentarea acelui film cu ce s-a intamplat la Colectiv. Sa le fie rușine celor din ISU care au mințit primul-ministru, pentru ca nu l-au informat cu privire la existența acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia sa imi imaginez eu sau…

- "Echipele de descarcerare si prim ajutor calificat ale Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta ale judetelor Calarasi, Dolj, Mures si Valcea au reprezentat Romania la Competitia Mondiala de Salvare, care a avut loc in Franta, in perioada 12-15 septembrie", informeaza un comunicat al Inspectoratului…