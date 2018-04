Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pinguini din specia Eudyptula minor (micul pinguin albastru) au fost descoperiti morti pe coasta Noii Zeelande in ultimele luni, informeaza DPA. Potrivit lui Graeme Taylor, un expert in aceste pasari din cadrul Ministerului dedicat conservarii patrimoniului natural si istoric din Noua Zeelanda…

- Cel putin 100 de persoane – inclusiv numerosi copii – au fost ucise si ranite luni in bombardamentul aviatiei afgane la o scoala coranica, in nord-estul Afganistanului, potrivit bilanturilor spitalicesc si al securitatii disponibile, relateaza AFP, transmite News.ro . La o zi dupa acest raid al fortelor…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat.Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de…

- Descoperire teribila , aseara, in Pascani. Doi barbati au fost gasiti morti intr-un garaj. Din primele informatii, una dintre victime este Vasile Sofron, fostul director adjunct al Colegiului CF...

- 17 morți, dupa ce o groapa de gunoi s-a prabușit peste mai multe case. Cel puțin 17 oameni au murit, dupa ce au fost ingropați de vii de o gramada uriașa de gunoi in Mozambic. Volumul mare de precipitații a declanșat, parțial, prabușirea gramezii de gunoi, care a ajuns peste șapte case, in cartierul…

- Ghețarul uriaș ce s-a desprins dintr-o calota glaciara i-a uimit pe cercetatori. Bucata impresionanta de gheața are 190 de metri, insa numai 30 dintre aceștia sunt vizibili la suprafața apei.

- Selectionatele de rugby ale Noii Zeelande si Australiei se vor infrunta pe teritoriul japonez, cu un an inaintea Cupei Mondiale, urmand sa dispute cel de-al treilea meci din cadrul Bledisloe Cup pe 27 octombrie, la Yokohama, au anuntat federatiile celor doua tari din emisfera sudica. Noua…

- O mare nenorocire a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Tulcea.Potrivit Romania Tv intr o locuinta din comuna Murighiol au fost descoperiti morti, un barbat si o femeie, soti si sotie.Fiul celor doi este cel ce a facut macabra descoperire si a anuntat salvatorii care nu au mai putut face nimic.Acesta…