Stiri pe aceeasi tema

- O tableta antica gravata cu 13 versuri dintr-o rapsodie din Odiseea, care ar putea fi una dintre cele mai vechi urme scrise ale poemului homeric, a fost descoperita la Olimpia, în Peloponez, a anuntat marti ministrul grec al culturii, relateaza AFP.

- O tableta antica gravata cu 13 versuri dintr-o rapsodie din Odiseea, care ar putea fi una dintre cele mai vechi urme scrise ale poemului homeric, a fost descoperita la Olimpia, in Peloponez, a anuntat marti ministrul grec al culturii, relateaza AFP. Potrivit primelor estimari ale arheologilor,…

- O tableta antica gravata cu 13 versuri dintr-o rapsodie din Odiseea, care ar putea fi una dintre cele mai vechi urme scrise ale poemului homeric, a fost descoperita la Olimpia, in Peloponez, a anuntat marti ministrul grec al culturii, relateaza AFP, preluata de agerpres. Potrivit primelor estimari…

- Gest fabulos al unui antrenor de fitness din Noua Zeelanda. Josef Rakich a pregatit un scenariu desprins din poveste, pentru a o cere pe iubita sa in casatorie, iar pentru momentul culminant al evenimentului a inchiriat cel mai mare stadion din tara, scrie canal3.md.

- In fiecare zi, un adolescent care facea practica intr-o cladire de birouri, i-a oferit unui om al strazii bani sa-și cumpere de mancare. Cum a doua zi, l-a gasit in același loc, tanarul de 16 ani din New York a decis sa ii ofere din nou suma neceara pentru a mai supraviețui o zi. Iar [...]

- “Un prim lot, de 29 de monede din argint, a fost descoperit, in luna martie, de un detectorist, asa cum ii numim noi, din Zalau, in zona numita ‘Intre dealuri’, la marginea unui drum ce face legatura intre localitatile Fetindia si Mesesenii de Jos. Zona e situata mai aproape de hotarul satului Fetindia,…

- O enzima mutant ne-ar putea ajuta pe viitor sa curatam planeta de plastic. Cercetatori de la cinci centre universitare din lume au modificat in laborator molecula care si-a dovedit apetitul pentru PET-uri si ambalaje. Au reusit sa o faca sa consume mai mult si mai repede. E nevoie insa de…

- Bomba, care dateaza, cel mai probabil din Al Doilea Razboi Mondial, era in perfecta stare de functionare. Elementul de munitie a fost gasit de un localnic din Vladeni Deal, care efectua lucrari de arat in gradina. "Munitia a fost ridicata si transportata in poligonul de la Copalau in…