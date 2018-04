Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea facuta recent ar putea rescrie complet istoria umanitatii! Cercetatorii de la Universitatea Oxford au fost cei care au gasit un fragment ce ar putea avea o insemnatate mult mai mare decat se credea initial. Oamenii de stiinta au analizat fragmentul gasit in apropiere de Africa si au ajuns…

- Un oras unic in lume se afla in Germania. Este vorba despre Nordlingen, un oras care s-a nascut in craterul unui meteorit. Multa vreme s-a crezut ca depresiunea in care se afla, in districtul Donau-Ries, din Bavaria, e craterul unui vulcan. Abia in anii 60, doi oameni de stiinta americani,…

- Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Bristol a scos la iveala ca scara timpului evolutiei plantelor este mai mare cu 100 de milioane de ani, acest grup de organisme colonizand planeta acum 500 de milioane de ani, scrie realitatea.net.

- Arheologii care exploreaza cea mai mare pestera inundata din lume, aflata in Mexic, au gasit ramasite umane datand din urma cu cel putin 9.000 de ani si oase apartinand unor animale care au trait pe Pamant in timpul celei mai recente Ere glaciare, informeaza marti Reuters. Cercetatorii…

- Cartofii prajiți de la McDonald’s conțin un compus chimic folosit de cercetatorii japonezi in cel mai recent tratament impotriva calviției. Cartofii prajiți pregatiți de McDonald’s potolesc nu doar foamea ci ar putea da o mana de ajutor și barbaților cu calviție, scriu cei de la Fox News. Un studiu…

- Mai multe unelte stravechi din piatra au fost descoperite recent in India. Acestea sugereaza ca Homo sapiens ar fi migrat din Africa mult mai devreme decat se credea. Cercetarea se bazeaza pe examinarea a...

- Un fragment de craniu descoperit intr-o grota in Israel a fost datat recent de cercetatorii de la Universitatea Binghampton si de la Universitatea din Tel Aviv, in urma caruia s-a aflat ca fosila are o varsta de 177.000 - 194.000 ani.

- Oamenii de stiinta anunta ca au descoperit pe Marte straturi masive de gheata. Descoperirea ar putea schimba viziunea cercetatorilor în privinta eventualei colonizari a planetei rosii. Cercetatorii au descoperit straturi gigantice de gheata pe planeta Marte. Oamenii…