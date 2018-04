Descoperire incredibilă făcută de NASA. O planetă gigant ne-ar putea dezvălui secretele universului Telescopul american Hubble Space a descoperit recent o stea inconjurata de o structura giganticade praf cosmic, care se intinde pe o raza de 150 miliarde de ani lumina. Oamenii de știința banuiesc ca in aceasta structura cosmica se afla și o planeta gigant, iar aceste descoperiri ar putea oferi informații valoroase despre cum sunt formate planetele. „Campul de praf foarte fin a fost probabil creat de coliziunile dintre planetele infantile in curs de dezvoltare, in apropierea stelei, evidențiate printr-un inel stralucitor de resturi prafuite, vazut la șapte miliarde de kilometri… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

