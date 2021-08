Descoperire în Egipt: Fosila unei specii de balenă necunoscută, cu patru picioare Oamenii de știința au descoperit in Egipt o fosila cu vechimea de 43 de milioane de ani a unei specii necunoscute de balena cu patru picioarea, scrie Reuters. Balena recent descoperita apartine grupului numit Protocetidae de cetacee disparute care au trait in perioada de mijloc a tranzitiei de la zonele de uscat la mediul acvatic, a indicat o echipa de cercetatori condusa de Egipt. Fosila a fost adusa la lumina din roci provenind din Eocenul mijlociu din depresiunea Faiyum, situata in Desertul de Vest din Egipt – o zona acoperita anterior de mare si care a constituit o bogata sursa de descoperiri… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații, impreuna cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog au organizat si desfasurat o activitate preventiva in parcul Tineretului din municipiul Buzau, sub egida proiectului…

- Centrele de vaccinare din judetul Covasna isi reduc activitatea in luna august ca urmare a scaderii incidentei cazurilor de COVID-19 si a interesului populatiei pentru vaccinare. Potrivit conducerii Directiei Judetene de Sanatate Publica, centrul de vaccinare aflat in incinta vechiului sediu…

- Secția de boli infecțioase din cadrul Spitalului raional Ceadir-Lunga, care este si Centru pentru pacienții cu COVID-19, si-a reluat in aceasta saptamina activitatea, in conformitate cu un ordin al Ministerului Sanatații, Muncii si Protecției Sociale. Potrivit autoritaților, ieri, in acest Centru COVID…

- Porturile din judetul Constanta au fost inchise luni dimineata din cauza cetii. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Constanta, din cauza cetii dense, au fost oprite manevrele in porturi. Masura se aplica in porturile Constanta Nord,…

- La data de 16.06.2021, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara și cei ai Secției de Poliție Rurala Hunedoara au desfașurat o razie pe raza municipiului Hunedoara, in scopul prevenirii comiterii unor infractiuni comise cu violența ori a celor indreptate impotriva patrimoniului persoanelor…

- Activitatea din centrele de vaccinare din judetul Vrancea a fost restransa, incepand de marti, urmand a se pune accent pe vaccinare cu echipele mobile, potrivit coordonatorul judetean al campaniei de vaccinare, medicul epidemiolog Janina Lazar. ‘La nivel judetean, am luat decizia de a restrange activitatea…

- Michael Packard, scafandru profesionist din Statele Unite, a povestit cum fost inghitit de o balena cu cocoasa, in timp ce se scufuna dupa homari, informeaza CNN. Barbatul a stat in jur de o jumatate de minut in gura balenei inainte de a fi eliberat.Michael Packard, in varsta de 56 de ani, se scufunda…

- Spitalul Orașenesc Cugir, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, organizeaza miercuri, 16 iunie 2021, o campanie de donare de sange. Activitatea de donare va incepe la ora 08.00 și se va intinde pe o durata de 6 ore, iar locația de desfașurare va fi Etajul I al ambulatoriului de specialitate…