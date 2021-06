Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii Complexului Muzeal National Neamt au descoperit vechiul cimitir al Manastirii Varatec, situat langa Biserica "Nasterea Sf. Ioan Botezatorul", odata cu sapaturile la fundatie pentru reabilitarea monumentului istoric. Arheologul Vasile Diaconu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca…

- Arheologii Complexului Muzeal National Neamt au descoperit vechiul cimitir al Manastirii Varatec, situat langa Biserica „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul”, odata cu sapaturile la fundatie pentru reabilitarea monumentului istoric, potrivit agerpres. Arheologul Vasile Diaconu a declarat marti, pentru AGERPRES,…

- O romanca de 53 de ani, care era data disparuta, a fost gasita ingropata in curtea contabilei sale, in Serbia, scrie novosti.ro . Femeia a fost data disparuta pe 17 mai la Pancevo, langa Belgrad, in Banatul Sarbesc. Doua zile mai tarziu, corpul ei a fost descoperit ingropat in curtea din spatele casei…

- O romanca de 53 de ani, data disparuta intr-o localitate din Banatul Sarbesc, de langa Belgrad, a fost gasita ingropata in curtea casei contabilei sale.Femeia a fost data disparuta pe 17 mai. Contabila si fiul sau au fost arestați și sunt acuzați de uciderea romancei.Femeia locuia de zece ani in Pancevo…

- ■ cei 10 arestati din dosarul petrecerilor cu droguri nu au obtinut clementa la Curtea de Apel Bacau ■ arestarea este definitiva si e valabila pina pe 18 mai ■ Patronii cluburilor Jazz City Cafe (fostul Tonique) si Chaplin’s, dar si dealerii de stupefiante arestati in dosarul petrecerilor cu droguri…

- Judecatoarea Adina Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, ataca dur masurile de restricții și modul in care guvernanții gestioneaza razboiul cu pandemia COVID. Aceasta a scris ca totul este o mascarada.”A trecut un an si de pandemie? Va mai amintiti? Ne-au spus de la inceput pana la lacrimi, ne-au construit…

- Descoperire uimitoare la cativa kilometri de fosta baza militara secreta de rachete de la Vadu Dobrii. Ramasitele unei rachete, spun localnicii, au ramas sub pamant dupa prabusirea acesteia.