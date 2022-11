Stiri pe aceeasi tema

Politia si fortele navale germane au creat o echipa de ancheta pentru a aduce lumina asupra sursei scurgerilor de gaz din Marea Baltica, in urma exploziilor care au afectat gazoductul Nord Stream la sfarsitul lui septembrie, informeaza agentia de presa germana dpa. Politia germana a confirmat duminica…

Premierul Rusiei, Mihail Misustin, i-a trimis o scrisoare guvernului suedez prin care solicita includerea autoritatilor ruse in ancheta privind exploziile care au avariat recent conductele Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica, a anuntat vineri Ministerul de Externe suedez, potrivit Reuters, anunța…

Serviciul suedez de securitate a anunțat ca primele rezultate ale anchetei a confirmat ca „detonarile" au provocat daune importante la conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, potrivit Sky News.

Oficialii europeni de securitate au observat luni și marți navele militare ruse in apropierea scurgerilor din conductele Nord Stream, probabil cauzate de explozii subacvatice, potrivit a doi oficiali de informații occidentali și o alta sursa familiarizata cu chestiunea, noteaza CNN.

Peste jumatate din gazul aflat in gazoductele Nord Stream 1 si 2, avariate de un presupus sabotaj in Marea Baltica, s-a scurs deja in atmosfera, au anuntat miercuri autoritatile daneze, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Serviciile de securitate ruse (FSB) au deschis o ancheta privind un "act de terorism internațional" dupa presupusul sabotaj al gazoductului Nord Stream in Marea Baltica, a anunțat miercuri Parchetul general rus, citat de AFP.

Ministrul apararii din Danemarca, Morten Bødskov, a declarat miercuri ca scurgerile de gaze la conductele Nord Stream din Marea Baltica au fost provocate de explozii extrem de puternice, care au fost planuite cu minutiozitate.

Poliția suedeza a anunțat ca a lansat o ancheta preliminara privind un posibil sabotaj legat de scurgerea de gaze din gazoductul Nord Stream 1 in Marea Baltica.