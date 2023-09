Descoperire importantă la Pericei. 13 schelete au fost analizate în laborator Scheletul personajului medieval (de rang inalt) descoperit la Pericei in anul 2021 a fost supus unor analize de AND, intr-un proiect de cercetare (finalizat cu publicarea datelor științifice) in care Muzeul Județean de Istorie și Arta din Zalau (prin arheologii dr. Dan Bacueț-Crișan – coordonator al cercetarii arheologice și Timea Keresztes – membru in colectiv) a colaborat cu instituții de cercetare/universitare din Ungaria (Budapesta și Szeged). In anul 2017 a fost efectuata prima campanie de cercetari arheologice la Pericei, iar in anul 2020, aici a fost descoperita vechea biserica medievala… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ????????????????????????, ????????????????????????, ????????????????????, ???????????????????? și ????????̆???????????????? sunt juniorii proiectului nostru de cercetare și fac parte din echipajul de ????????????????????????????. Sub indrumarea mentorului lor, ???????????????????????? ????????????????̦????,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in Ungaria și a fost resimțit și in Romania, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 01:35, ora Romaniei.Seismul s-a produs…

- Treisprezece seisme s-au produs in Ungaria, incepand de sambata de la pranz pana duminica dimineata, cel mai mare avand magnitudinea 4,1, scrie news.ro.Epicentrul seismelor a fost inregistrat la aproape 90 de kilometri nord-vest de orașul Arad din țara noastra.Primul cutremur a avut loc sambata, la…

- Treisprezece cutremure au avut loc in Ungaria de sambata de la pranz pana duminica dimineata, cel mai mare avand magnitudinea 4,1. Epicentrul seismelor a fost situat la aproape 90 de kilometri nord-vest de Arad,Un prim cutremur a avut loc sambata, la pranz,”In ziua de 19 August 2023 la ora 12:13:28…

- Pe autostrada M5 din Ungaria, in directia Budapesta – Szeged, in apropiere de localitatea Kiskunfelegyhaza a avut loc un accident mortal. In accident a fost implicat un microbuz cu numere de inmatriculare romanesti, potrivit www.delmagyar.hu .Potrivit Inspectoratului de Politie din Judetul Bacs-Kiskun,…

- Un nou anunț oficial de la conducerea echipei Știința Explorari Baia Mare. Voleibalistul maghiar David Csanad, care evolueaza pe postul de tragator secund, este nascut in 16 noiembrie 1991, are 1,98 m inalțime și 92 kg. Potrivit clubului baimarean, David Csanad se intoarce dupa patru ani la Știința…

- Potrivit comunicatului de presa emis de Muzeul Județean de Istorie și Arta din Zalau (MJIAZ), in acest an s-au reluat cercetarile arheologice in cimitirul dacic de la Șimleu Silvaniei. Cimitirul este amplasat la 596 m, cota maxima a Magurei Șimleului. Cercetarile in zona au debutat anul trecut, atunci…

- Un accident grav in care au fost implicate doua mașini cu romani s-a petrecut in Ungaria, pe autostrada M5, duminica seara. Romanul conducea mașina catre Szeged, iar la un moment a zburat peste bariera de la Kecskemet și a intrat intr-un alt autoturism care transporta muncitori romani și mergea catre…