- O echipa internationala de cercetatori a anuntat joi decriptarea, pentru prima data, a genomului complet al graului comun, o descoperire care ar putea oferi solutii viitoare pentru hranirea populatiei in crestere a globului, informeaza AFP. ''Aceasta descoperire va accelera gradual…

- Conform analizei, aproximativ jumatate dintre operatorii economici (47%) au declarat ca planuiesc sa recruteze angajati pentru posturi temporare, iar majoritatea respondentilor (94%) au declarat ca se confrunta cu lipsa de calificare a candidatilor. In acelasi timp, aproape 53% dintre cei chestionati…

- Oamenii proceseaza mai bine vestile proaste cand sunt in stare de stres deoarece stresul inlatura tendinta "omeneasca" de a fi "prea optimisti", potrivit unui studiu publicat luni de revista de specialitate Journal of Neuroscience citat de EFE. Cercetatori de la Universitatea din Princeton New Jersey…

- Cercetatori olandezi au anunțat stoparea unui studiu clinic dupa moartea a 11 bebeluși. Mamele acestora fusesera tratate cu Viagra in timpul sarcinii pentru a favoriza creșterea, deficienta, a fetusului, a anunțat Centrul medical universitar din Amsterdam, scrie AFP.

- Cercetatori din Crimeea analizeaza o serie de oseminte de animale, cu o vechime de jumatate de milion de ani, provenind dintr-un sistem ramificat de pesteri descoperite de muncitorii care lucrau la constructia unei autostrazi.

- Cercetatori de la Universitatea din Texas – Arlington au descoperit ca exista o corelatie intre extinderea urbana si speranta de viata redusa in Statele Unite. Modul in care se construieste influenteaza, de asemenea, investitiile unor companii de tehnologie.

- Astfel, o zi a avut numai 18 ore, cand corpul ceresc a fost mai aproape de Pamant, scrie antena3.ro. Studiul a mai aratat ca Luna va continua sa se indeparteze de Pamant, determinand ca zilele sa devina tot mai lungi. Citeste si UNIC! Cea mai lunga ECLIPSA DE LUNA din secolul XXI va avea loc…

- O echipa de cercetatori japonezi condusi de Masahiro Kayama de la Universitatea Tohoku a descoperit un mineral numit moganit intr-un meteorit provenit de pe Luna, gasit intr-un desert din nord-vestul Africii. Descoperirea este extrem de importanta,...