Descoperire fără precedent: Structură de lemn de aproape o jumătate de milion de ani O decoperire fara precedent a fost facuta in Zambia. Arheologii au scos la suprafața o structura de lemn, veche de aproape o jumatate de milion de ani, despre care spun ca este „extraordinara" și unica in arhivele științifice. Arheologii au scos la iveala cea mai veche structura de lemn cunoscuta, cu o vechime de aproape o jumatate de milion de ani, potrivit CNN. Structura simpla, gasita pe malul unui rau din Zambia, este alcatuita din doi bușteni care se intrepatrund, cu o crestatura facuta in mod deliberat in piesa superioara pentru a le permite sa se potriveasca in unghi drept, potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Arheologii britanici și africani au descoperit dovezi ale celei mai vechi structuri construite de oameni, din lume. Se crede ca a fost construita de o specie umana disparuta in urma cu jumatate de milion de ani. Aceasta a fost dezgropata in sudul Africii.

