Descoperire fără precedent! Astronomii au detectat un semnal din inima Căii Lactee Echipa de cercetare a Universitații Keio considera ca semnalul este cauzat de erupția din jurul gaurii negre care emite semnale radio extrem de rapide. Iar descoperirea este fara precedent. Semnalele nu sunt o noutate – oamenii de știința au descoperit si altele mai puternice dar mult mai lente fata de acestea care vin din inima Caii Lactee. Datorita Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – un radiotelescop interferometric situat la altitudinea de 5100 m, in deșertul Atacama din Chile, care consta dintr-o rețea de 66 de antene, oamenii de știința au putut detecta mai multe semnale cosmice… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

