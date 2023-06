Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a semnalat luni ca Administratia de la Paris mentine disponibilitatea furnizarii de munitie Ucrainei si ar putea instrui piloti militari, dar a exprimat reticenta privind posibilitatea li

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Discuții intense in continuare cu privire la anunțata contraofensiva ucraineana. In același timp continua luptele de uzura pe toata lungimea frontului. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de marți, 3 mai 2023, pe masura ce apar.Președintele…

- Razboi in Ucraina, ziua 421. ​​​​​​​Statele Unite vor furniza Ucrainei asistenta militara suplimentara, in valoare de 325 de milioane de dolari, a anuntat secretarul de Stat american, Antony Blinken, subliniind ca sprijinul din partea aliatilor occidental

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor