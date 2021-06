Imunitatea dupa vaccinurile Pfizer și Moderna poate proteja organismul mai mulți ani. Pentru persoanele care au trecut prin boala, iar apoi s-au și vaccinat, imunitatea poate dura toata viața. Este concluzia unui studiu facut de cercetatorii de la Universitatea Washington și publicat in prestigioasa revista științifica Nature. Cercetarea indica faptul ca persoanele imunizate cu vaccinurile […] The post Descoperire fantastica! Imunitatea dupa vaccinurile Pfizer și Moderna poate proteja organismul mai mulți ani first appeared on Ziarul National .