Stiri pe aceeasi tema

- Doi scafandri amatori au descoperit monede din aur din timpul Imperiului Roman, perfect conservate, in timp ce strangeau gunoiul de pe fundul marii. Potrivit specialiștilor, cele 53 de monede constituie una dintre cele mai mari colecții gasite vreodata in Europa.

- Incidentul a avut loc chiar in timp ce asistenta ajuta medicul in timpul unei intervenții chirurgicale. O lampa de sterilizare cu ultraviolete s-a desprins din perete și a cazut in capul femeii care s-a dezechilibrat și a cazut. Pentru ca femeia a spus ca se simte bine, a ramas in continuare in operașie.…

- Dacian Cioloș a susținut o conferința de presa joi la Sibiu, timp in care, pe ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Ciprian-Sergiu Teleman, USR-PLUS l-a luat somnul. Jurnaliștii de la Sibiu in Imagini l-au surprins in timp ce ministrul se straduia din greu sa iși țina capul drept și a ațipit…

- Un barbat a fost gasit mort, sambata dimineața, intr-o cutie din metal, in zona Patriarhiei din Bucuresti. Barbatul gasit mort ar avea aproximativ 50 de ani si este un fost tipograf, potrivit unui martor care il cunoastea. Conform primelor informatii, cadavrul barbatului a fost gasit intr-o cutie de…

- In contextul inundațiilor severe care au lovit Europa de Vest și au devastat Germania, Belgia și Țarile de Jos, oficialii germani au declarat, joi, ca se tem ca 158 de persoane inca disparute, ar putea sa nu fie gasite. In Germania, cea mai afectata țara, orașe intregi au fost inundate de apa, in timp…

- Serviciul pentru Telecomunicatii Speciale a pus, de astazi, la dispozitia persoanelor vaccinate, cu rezultat negativ la test sau care au trecut prin boala portalul care elibereaza Certificatul digital european anti-COVID. Timpul de generare a documentului poate fi de la cateva secunde, pana la o ora.…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita. Aceasta nu va fi inclusa in durata concediului de odihna. Au votat “pentru” aprobarea proiectului 263 de deputati, 30 au votat…