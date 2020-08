Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Cercetatorii de la King’s College London din Marea Britanie au identificat sase tipuri distincte de coronavirus dupa ce au analizat datele colectate de la o aplicatie de urmarire COVID-19. Ei au transmis ca fiecare tip de boala are un anumit grup de simptome. Oamenii de stiinta spun ca aceste…

- Un nou studiu a fost realizat in contextul pandemiei, in urma caruia s-a constat faptul ca noul coronavirus ar putea fi tratat cu, atenție, canabis. Descoperirea facuta de cercetatorii americani.

- Oamenii de știința inca studiaza modul in care noul coronavirus se transmite, iar un studiu recent arata ca virusul s-a transmite in grupuri, nu in masa. Studiul a fost condus de Wellcome Open Research, unul dintre cele mai importante ONG-uri de sanatate din lume. Cercetatorii cred ca 80% din transmisii…

- Beijingul a intrat in alerta dupa ce a inregistrat noi cazuri de infectare cu COVID-19 de origine necunoscuta. Cercetatorii au studiat genomul noului coronavirus responsabil cu aparitia recenta focarului in capitala Chinei. Rezultatele au speriat lumea medicala. Oficialii chinezi susțin ca este vorba…

- Cercetatori internationali sugereaza intr-un studiu ca virusul SARS-CoV-2 urmeaza un calendar sezonier si ca prefera clima racoroasa si uscata, o descoperire ce ar putea ajuta la dezvoltarea de strategii de prevenire si de supraveghere pentru a frana izbucnirea de noi focare in lume, relateaza vineri…

- Cercetatorii au fost ȘOCAȚI! Descoperire FARA PRECEDENT despre coronavirus! Vezi ce s-a intamplat O nurca din Olanda ar fi infectat un om cu Covid-19, astfel ca toate fermele de nurci au fost carantinate cu scopul de a testa toți oamenii care lucreaza in acest sistem. Nurcile olandeze, focar de infecție…

- Descoperire de ulitima ora! Nou medicament care poate stopa pandemia de coronavirus, fara vaccin Cercetatorii unui laborator din China sustin ca au dezvoltat un medicament despre care cred ca poate opri raspandirea pandemiei de coronavirus. Oamenii de stiinta afirma ca noul medicament poate scurta durata…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a anuntat, sambata dupa-amiaza, aprobarea in procedura de urgenta pentru un nou test de coronavirus care permite recoltarea mostrelor acasa, a anunțat presa americana. Noile kituri, produse de firma Everlywell si disponibile doar prin prescriptie…